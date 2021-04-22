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«Хорошая мина при плохой игре»: Аркатов объяснил провал митингов Навального

Общество
«Хорошая мина при плохой игре»: Аркатов объяснил провал митингов Навального
youtube.com  /  Prt Scr СМЫСЛЫ

Сегодня по всей стране вновь прокатилась череда несанкционированных акций в поддержку осужденного блогера Алексея Навального. По данным МВД, по всей стране число митингующих с большим натягом составило 20 000 человек, что гораздо меньше ожиданий организаторов антироссийских мероприятий. Политолог Иван Аркатов в разговоре с ФАН объяснил провал митингов Навального и завышенное число пришедших на митинги.       

«Пускай даже МВД и завысило их число, в любом случае это определенный показатель. МВД возможно посчитали большое количество прохожих, которым так или иначе эти несанкционированные мероприятия мешали. Те же самые курьеры, пешеходы не могли нормально добраться до дома или с работы, до транспортных точек», — объясняет Аркатов статистку.

По мнению политолога, причины провала акций остались все те же: отсутствие четкой организации, требований и полная хаотичность. Кроме того, он указал на бесчестность лидера «навальнистов» и его игру на эмоциях граждан.      

«Хорошая мина при плохой игре»: Аркатов объяснил провал митингов Навального
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

«Это очередное какое-то хождение без каких-либо конкретных лозунгов, без какого-либо понимания, что делать дальше, то есть какое-то хаотичное движение и игра на эмоциях. Я думаю, Навальный слегка подогрел обстановку заявлениями про свое состояние здоровье, внес этакую эмоциональную составляющую, чтобы люди вышли», — говорит политолог.

Он также отметил, что прошедшие акции сложно назвать каким-то определенным мероприятием.

«На мой взгляд, это попытка сделать хорошую мину при плохой игре», — подытожил эксперт.

Ранее интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман в интервью ФАН объяснил, что истинная цель запланированных на 21 апреля беспорядков кроется в их дате, «совпавшей» с посланием Владимира Путина Федеральному собранию Российской Федерации. По его словам, попытка организаторов митинга отвлечь журналистов от послания президента Федеральному собранию с треском провалилась.      

путин навальный митинг политика общество аркатов федеральное собрание
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