Анфиса Чехова поразила поклонников новым снимком в красном бикини

Майами, 21 апреля. Телеведущая Анфиса Чехова поразила поклонников новыми фото в красном бикини. Снимок доступен на странице звезды в соцсети Instagram.

На фотографиях артистка предстала отдыхающей на пляже в красном купальнике. На фоне виден океан.

«Личный опыт дороже всех коучей и медитаций! Тратишь время на бесконечную информацию, вместо того чтобы жить, ошибаясь и находя пути... Ума не нажив все равно ты не станешь моложе, И если крылья сложить — придется тебе ползти!» — подписала публикацию собственными стихами Чехова.

instagram.com / @achekhova

Сейчас артистка находится в Майами и регулярно радует фанатов снимками с отдыха. Подписчики восхитились фигурой звезды.

«Анфиса, кто у вас фотограф? Шикарные фото!», «На этом снимке прекрасно все», «Очаровательная», «Супер! И качество фото очень хорошее», «Ой, красота какая!» — прокомментировали снимок фанаты.

Ранее Чехова опубликовала в своем Instagram-аккаунте серию свежих пляжных снимков, на которых похвасталась роскошными формами. Теледива в темно-синем купальнике и солнцезащитных очках позировала на фоне моря.