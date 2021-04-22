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Осташко объяснил, почему от Навального отказались почти все его сторонники

Общество
Осташко объяснил, почему от Навального отказались почти все его сторонники
Невские Новости  / 

Немногочисленные митинги в российских городах доказали, что от Алексея Навального отвернулись даже его сторонники, заявил ФАН ведущий «Время покажет», руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко. По данным МВД, во всех городах России на несанкционированные митинги вышли до 20 тысяч человек, однако и эти данные сильно завышены. Преувеличенное число участников незаконных акций — ни что иное, как выражение презрения к провалившимся сборищам со стороны правоохранителей.

Рухнувшие иллюзии

По словам Осташко, поддержка Навального в Сети всегда была преувеличена за счет ботов, однако последние события с нарушением закона, вскрывшиеся факты мошенничества и бегство сторонников Навального за границу поставили точку.

«Государство очень долго игнорировало нарушения со стороны сторонников Навального. Только сейчас начинают обращать внимание, что это секта с элементами экстремизма. Мы перестали стесняться об этом говорить. Нам с Запада навязали эту игру, что мы всем обязаны, всем должны все разрешать, пускать во власть не тех, кого народ избирает, а по квотам», — отметил эксперт.

Осташко обратил внимание, что за последние полтора-два года огромное количество людей отвернулись от Навального. На это повлияли и откровения бывших руководителей штабов Навального, которые рассказали о реальной ситуации — ни о какой «прекрасной России будущего» они не думают, а думают о том, как набить свои карманы, отметил журналист.

Осташко объяснил, почему от Навального отказались его сторонники
Невские Новости  / 

Непонятная история отравления, полное игнорирование российского законодательства об отметке в органах власти из-за условного срока и в итоге реальный приговор Навальному сильно ударили по его популярности. Эксперт подчеркнул, что большинство людей одобряют и поддерживают приговор.

Иллюзия поддержки Навального создается в Интернете за счет ботов – это доказала уплывшая в Сеть база с сайта поддержки блогера. Однако боты не выходят на улицы, поэтому митинги оказались малочисленны, объяснил Осташко.

Пустые обещания

Журналист напомнил, что на предыдущие незаконные митинги люди шли, рассчитывая на обещанные 10 тысяч евро и поддержку в суде.

«Людей прокатили с этой поддержкой. Теперь они думают, зачем идти за какого-то жулика, бандюгу, которому, кроме крови, ничего от протестов не надо. На этом фоне все руководители Навального смылись за границу. Люди поняли, что их выставляют как болванчиков на эти митинги под дубинки полиции», — отметил эксперт.

Осташко объяснил, почему от Навального отказались его сторонники
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Осташко добавил, что России нужна оппозиция, нужна протестная активность и взгляд со стороны на действия нашей власти. Но взгляд должен быть нашим, а не навязанным, и должен быть со стороны адекватной оппозиции, а Навальный адекватной оппозицией не стал и никогда не станет, заключил журналист.

Незаконные митинги прошли в российских городах в среду, 21 апреля. О проведении акций было заявлено за три дня до назначенной даты, хотя прежде Навальный заранее готовил пиар-кампании. Западные кураторы потребовали от сторонников Навального создать информационный фон послания президента Федеральному собранию и устроить митинги, пригрозив лишить финансирования. Сторонники Навального привыкли жить на широкую ногу, к тому же им надо оплачивать свою жизнь за границей, поэтому они выполнили пожелания кураторов.

митинг осташко
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