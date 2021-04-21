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Эксперты Петербурга обсудили идею сокращения рабочей недели

Общество
Эксперты Петербурга обсудили идею сокращения рабочей недели
Невские Новости  / 

 

Политики и общественные деятели Санкт-Петербурга высказались об идее перехода на четырехдневную рабочую неделю в ходе онлайн-эфира ИА «Невские Новости» и Медиагруппы «Патриот» на тему «Послание президента Федеральному собранию».

Несмотря на то, что в рамках выступления возможность сокращения трудовой недели не обсуждалась, этот вопрос остается актуальным для общественности. О жизнеспособности идеи высказался герой России, космонавт Андрей Борисенко.

«Надо понять, насколько это выдержит наша экономика. Это было бы хорошо, если сокращение рабочего времени компенсировалось бы увеличением производительности труда. Можем ли мы это сделать сейчас, вопрос сложный. С другой стороны, безусловно, это важный социальный аспект и даже международный бренд, потому что многие государства рассматривают тему перехода на четырехдневную рабочую неделю», — поделился мнением эксперт.

Борисенко подчеркнул, что это вопрос не ближайшего времени и нам понадобится несколько лет, чтобы определиться с решением.

Эксперты Петербурга обсудили идею сокращения рабочей недели
Невские Новости  / 

Некоторые из специалистов в области экономики и социологии выступают против сокращенной трудовой недели, предлагая уменьшать продолжительность дня с 8 до 7 часов. С этой позицией солидарен глава муниципального образования «Екатерингофский» Олег Смакотин.

«Необходимо обязательно поднимать производительность и качество труда, и сделать за 7 часов то, что ты делаешь за 8 часов, возможно. А вот как сделать за 4 дня то, что нужно сделать за 5 дней, я пока не представляю», — сказал спикер.

Гость эфира привел жизненный пример: большинство детских садов закрываются в 18:00, а родители, особенно одинокие, не всегда могут вовремя забрать ребенка после работы.

«Зачастую мы сталкиваемся с ситуацией, когда детский сад закрывается, а родитель не успевает забрать ребенка. Это достаточно серьезный вопрос, и к его решению нужно подходить на местах. Президент это обозначил, надеюсь, и региональные власти, в том числе Санкт-Петербурга, обратят на это внимание», — подытожил Олег Смакотин.

В ходе той же конференции эксперты уделили внимание и социальным мерам поддержки, блок которых президент представил в своем выступлении.

 

путин россия санкт-петербург рабочая неделя послание федеральному собранию
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