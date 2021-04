Москва, 21 апреля. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), социолог Максим Шугалей рассказал о документах, появившихся в сети незадолго до смерти президента Чада Идриса Деби. Такие тексты дают основания заподозрить, что во Франции как минимум знали о подготовке вторжения в африканское государство.

Глава Республики Чад скончался от ран, полученных во время поездки на передовую. Он планировал поддержать войска, ведущие бои против группировки «Фронт перемен и согласия в Чаде» (FACT).

Перед этим событием в стране прошло голосование за пост главы государства, на котором с результатом 79,32% победил действующий президент, баллотировавшийся на шестой срок.

Верховный суд Чада объявил итоги выборов 19 апреля, а уже на следующий день представитель армии генерал Азем Бермандоа Агуна в телевизионном выступлении заявил о смерти Деби.

