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Максим Шугалей рассказал о возможной причастности Франции к событиям в Чаде

Весь мир
Максим Шугалей рассказал о возможной причастности Франции к событиям в Чаде
Федеральное агентство новостей  / 

Москва, 21 апреля. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), социолог Максим Шугалей рассказал о документах, появившихся в сети незадолго до смерти президента Чада Идриса Деби. Такие тексты дают основания заподозрить, что во Франции как минимум знали о подготовке вторжения в африканское государство.

Глава Республики Чад скончался от ран, полученных во время поездки на передовую. Он планировал поддержать войска, ведущие бои против группировки «Фронт перемен и согласия в Чаде» (FACT).

Перед этим событием в стране прошло голосование за пост главы государства, на котором с результатом 79,32% победил действующий президент, баллотировавшийся на шестой срок.

Верховный суд Чада объявил итоги выборов 19 апреля, а уже на следующий день представитель армии генерал Азем Бермандоа Агуна в телевизионном выступлении заявил о смерти Деби.

Шугалей отмечает, что результат голосования не стал для него неожиданностью. Глава ФЗНЦ в марте посетил Чад и на месте убедился, что население страны считало президента авторитетной фигурой, способной реально отстаивать его интересы.

Впрочем, затянувшееся правление Деби устраивало далеко не всех.

«Основной удар последовал от «Фронта перемен и согласия в Чаде». Оппозиционная группировка вооруженных до зубов боевиков появилась в 2016 году. Цель — свергнуть Деби и его правительство, которые, по их мнению, довели страну до экономического кризиса, голода и катастрофической безработицы», — рассказал Шугалей.

Радикалы вторглись на территорию Чада в день выборов, 11 апреля. Через шесть дней правительственные войска встретили колонны FACT в 300 километрах к северу от столицы и нанесли нападавшим значительный урон.

Максим Шугалей рассказал о возможной причастности Франции к событиям в Чаде
wikipedia.org  / Bagassi Koura (VOA) / Public Domain

В тот же день, 17 апреля, «Фронт перемен и согласия в Чаде» издал пресс-коммюнике, в котором проинформировал национальную и международную общественность о том, что контролирует весь регион Борку-Эннеди-Тибести и приглашает офицеров, унтер-офицеров и рядовых армии Чада присоединиться к FACT.

Появление подобных заявлений не вызывает удивления, поскольку каждой из противоборствующих сторон хотя бы для поддержания боевого духа необходимо сообщать об успехах. Но Шугалей обратил внимание на одну странную деталь.

«Написано и подписано пресс-коммюнике почему-то в Париже… Как говорится: где Чад и где Париж? Получается — документы, касающиеся независимости и стабильности Республики Чад, повстанцы… пишут во Франции?!» — поинтересовался глава ФЗНЦ.

В распоряжении Максима Шугалея оказался еще один любопытный отчет, опубликованный Независимой кризисной группой, работающей под эгидой Фонда Сороса. В нем разобраны различные варианты расстановки сил в Чаде, включая и такой, в котором правление Деби внезапно заканчивается.

«Отчет свежий. Я не знаю, на какие источники опирались его авторы, но, видимо, они допускали или располагали информацией о том, что члены «Фронта перемен и согласия в Чаде» готовятся к провокациям в преддверии президентских выборов и после них», — объяснил социолог.

Деятельность структур, подобных FACT, вызывает закономерный интерес спецслужб любого государства, в котором она ведется. А совпадение реализованного в Чаде и прописанного в докладе Независимой кризисной группы сценариев добавляет уверенности в том, что Париж знал о готовящемся наступлении на Нджамену.

После объявления о смерти Деби управление республикой осуществляет военный переходный совет (CMT), который возглавил сын погибшего президента Махамат Деби. В стране прекращено действие Конституции, распущены правительство и Национальная ассамблея, объявлен 14-дневный траур и введен комендантский час.

CMT объявил, что в ближайшее время обнародует переходную хартию, которая станет основным законом государства в течение 18 месяцев, после которых власть уйдет к законно избранному гражданскому правительству.

Однако обнаруженные Максимом Шугалеем документы позволяют предположить, что судьба Чада зависит не только от решений CMT, но и от взглядов Елисейского дворца на устройство африканской страны.

африка чад шугалей
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