Накануне в Киеве прошла очень странная церемония — экс-активисты Майдана провели поминовение «героя небесной сотни», журналиста Василия Сергиенко. Скорбящие заявили, что он погиб 4 апреля 2014 в небольшом городке за 150 километров от Киева — тем самым подтвердив, что «небесную сотню» набирали из всех умерших, кто попался под руку, передает из Киева корреспондент ФАН.

В украинской столице возле часовни Архистратига Михаила, что на аллее Героев «небесной сотни», состоялась церемония памяти журналиста Василия Сергиенко. Это была во всех смыслах странная церемония — возле деревянной часовни собралось два десятка не знакомых друг с другом людей, которые отчаянно пытались говорить что-то хорошее про покойного и громко жалели, что «ни один из убийц Майдана» до сих пор не понес за это наказания. Активист Александр Аронец сокрушался в микрофон, что дело харьковского «Беркута», рассматривавшееся в суде шесть лет, теперь отправлено на новое доследование.

Всего в мероприятии в память Сергиенко в день его рождения приняли участие около 20 человек. Перед Колоколом достоинства установили его портрет. Пришедшие на церемонию (в основном участники Майдана и родные Сергиенко) принесли белые и красные гвоздики. Впрочем, персона журналиста Сергиенко как «героя» все равно оказалась непостижимой для корреспондента ФАН.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Будучи родом из Запорожья, он уже в зрелом возрасте перебрался в маленький городок Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Там он работал в местной газете, но писал и для киевских изданий, кроме того, готовился защищать кандидатскую по социологии. 4 апреля 2014 года его похитили из двора собственного дома. На следующий день его тело нашли в лесу со следами жестоких пыток, перерезанным горлом и наручниками на руках.

Позже по подозрению в убийстве Сергиенко задержали пятерых человек. Владимира Горбенко, Валентина Завражина и Романа Недыбалюка обвинили в похищении журналиста, Владимира Воронкова — в его убийстве. Владельца киевского спортклуба «Тай», авторитета Вадима Мельника обвинили в организации преступления, еще двое фигурантов дела находятся в розыске. Впрочем, пока по делу никто не наказан — Мельника в августе 2019 года выпустили под домашний арест, а затем суд отпустил по домам и остальных обвиняемых.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Из материалов дела ясно, что любознательный Сергиенко в своих расследованиях перешел дорогу Мельнику и еще нескольким «серьезным людям» из Киева. За что его, собственно, и убили. Но корреспондента ФАН мучил вопрос: при чем тут Майдан, «небесная сотня» и прочие атрибуты переворота? Ведь в «сотню», по официальной легенде, записывали всех, кто погиб на майдане Незалежности в ходе переворота. Несчастный Сергиенко побывал на майдане от силы пару раз, а погиб в сотнях километров от него, причем через полтора месяца после переворота. Впрочем, таких притянутых за уши членов «небесной сотни» эксперты позднее насчитали почти три десятка.

На общем фоне церемонии выделялся директор национального музея «Революции гидности» Игорь Пошивайло. Он имел скорбный вид и акцентировал внимание на необходимости вспоминать «героев».

«Говорят, что герои не умирают. Но они не умирают, пока мы их помним. Сегодняшняя традиция — очень простая. И хотя все меньше людей приходит сюда, на аллею, но судьбы героев «небесной сотни» должны быть актуальными для каждого украинца. Сегодня вспоминаем Василия Сергиенко, склоняем свои головы, говорим: «Светлая память», — сообщал Пошивайло.

Корреспондент ФАН смотрел на Пошивайло с особенным интересом. Дело в том, что незадолго до церемонии он сходил на другую сторону аллеи посмотреть на мемориал той самой «небесной сотне». На месте мемориала, на который государство еще при президенте Петре Порошенко выделило из бюджета 111 миллионов гривен, зиял огромный котлован с мусором на дне. В стороне от него стояла покосившаяся будка и стенд с планом мемориала, над всем этим гордо реял украинский флаг.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Скандал с воровством средств, выделенных на мемориал, разгорелся год назад, и в его разгар Игорь Пошивайло выглядел со своими оправданиями довольно жалко. Но стараниями партии Порошенко скандал в конце концов замяли, и «скорбный воришка» Пошивайло вновь расправил плечи. В конце прошлого года он придумал акцию «День рождения героя» и теперь регулярно собирает бывших активистов Майдана на аллее возле гостиницы Украина. Он по-прежнему обещает достроить мемориал «небесной сотни» «в следующем году». Власти, активисты Майдана и СМИ делают вид, что верят ему.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Корреспонденту ФАН жутко хотелось задать простые вопросы всем этим людям, стоявшим со скорбным видом. Например, почему они называют «убийцами» харьковский «Беркут», если большинство убийств на Майдане совершили сами его активисты вроде Владимира Парасюка, Ивана Бубенчика, Сергея Пашинского и т. д.? Как в состав «небесной сотни», куда входят погибшие на Майдане во время волнений, вдруг попал журналист из городка Корсунь-Шевченковский, находящегося в 150 километрах от Киева? Он точно сочувствовал Майдану или просто стал удобной жертвой, которую внесли в общий список? И, если уж Сергиенко не имел никакого отношения к Майдану, то зачем было выпячивать его персону с помощью отдельных поминок?

Впрочем, опыт корреспондента ФАН подсказывал: этим гражданам бесполезно задавать даже самые очевидные вопросы. «Майдановцы» в массе своей — это люди, которые сами придумывают легенды, сами же в них верят, а все факты, противоречащие этим легендам, с гневом отрицают. В конце скорбной церемонии присутствующие попеременно начали бить в Колокол достоинства, издававший какой-то загробный звук.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

С двумя девушками-активистками, одновременно вышедшими к колоколу, и вовсе вышла неувязка. Они вдвоем потянули за веревку, та запуталась, и вместо звона колокол издал какой-то шуршащий звук. В толпе скорбящих засмеялись. А корреспондент ФАН лишний раз убедился, что последователи Майдана постепенно стали на Украине самостоятельной сектой.

Как известно, подавляющая часть украинцев давно разочаровалась в «революции», сполна пожав ее плоды. И теперь люди относятся к ней как к точке отсчета, с которой началось порабощение Украины Западом. Но «майдановцы», не желая признавать очевидное, придумывают себе не только все новые церемонии, но и, собственно, историю самого переворота, многократно изменяя и перевирая ход событий 2014 года так, как удобно им самим.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что украинский генерал предупредил президента Владимира Зеленского о надвигающемся майдане.