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Премьер Эфиопии предложил созвать заседание Бюро Ассамблеи АС по дамбе «Возрождение»

Весь мир
Премьер Эфиопии предложил созвать заседание Бюро Ассамблеи АС по дамбе «Возрождение»
twitter.com  /  Office of the Prime Minister - Ethiopia

Аддис-Абеба, 21 апреля. Трехсторонние переговоры по плотине «Возрождение» (GERD) под эгидой Африканского союза (АС) должны продолжаться, уверен премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али.

Он направил письмо суданскому коллеге Абдалле Хамдоку. Абий Ахмед заявил, что необходимо обратиться к действующему председателю АС, президенту ДРК Феликсу Чисекеди с просьбой созвать заседание Бюро Ассамблеи союза для дальнейшего обсуждения ситуации вокруг спорной плотины.

«Эфиопия по-прежнему считает, что лучший путь вперед — это продолжить трехсторонние переговоры под руководством АС для достижения удовлетворяющего всех результата», — подчеркнул Абий Ахмед.

Премьер Эфиопии отметил, что существующий диалог нельзя считать неудачным, поскольку стороны достигли некоторых результатов, включая создание Национальной независимой научно-исследовательской группы (NISRG). Последняя работает над поэтапным графиком заполнения водохранилища GERD.

Именно такой процесс вызывает напряженные споры между Эфиопией и расположенными ниже по течению Голубого Нила Суданом и Египтом. В Хартуме и Каире уверены, что бесконтрольное заполнение водохранилища GERD обернется засухой и, как следствие, тяжелыми экономическими потерями.

африка эфиопия
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