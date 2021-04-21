МВД РФ: в незаконных акциях приняли участие 14,4 тысячи человек

Москва, 21 апреля. Участниками несанкционированных акций в 29 городах России стали 14,4 тысячи человек, информирует МВД РФ.

Согласно информации ГУ МВД по Москве на 20:30, в несанкционированной акции в центре росссийской столицы участвуют около шести тысяч человек. В свою очередь ГУ МВД по Санкт-Петербурге сообщает, что в незаконном мероприятии участвуют 4,5 тысячи человек.

Ведомство приводит сводные данные. В несанкционированных мероприятиях в различных городах РФ участвуют: в Новосибирске— 1000 человек, в Омске — 900, в Иркутске — 500, во Владивостоке — 350, в Хабаровске – 200, в Барнауле — 150, в Томске — 130, в Петрозаводске — 100, в Мурманске — 100, в Южно-Сахалинске — 80, в Чите — 67, в Тюмени — 50, в Ангарске — 45, в Магадане — 40, в Улан-Удэ — 40, в Петропавловске-Камчатском — 30, в Вологде — 30, в Пскове — 20, в Братске — 28, в Череповце — 15, в Благовещенске — 15, в Ухте — 9, в Горно-Алтайске — 3, в Комсомольск-на-Амуре — 3, в Кызыле — 2. В Воркуте и Великом Новгороде не было зафиксировано участников незаконного мероприятия.

Ранее директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что лидеры протеста решили «жировать» за границей и не участвовать в митингах. Никто из организаторов незаконных мероприятий не вышел на улицу.