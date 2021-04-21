Валерий Захаров выразил соболезнования семье погибшего президента Чада Идриса Деби

Банги, 21 апреля. Советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров выразил соболезнования семье Идриса Деби в связи с кончиной президента Чада.

Захаров напомнил о сложных отношениях между Банги и Нджаменой, но подчеркнул, что как минимум на словах бывший глава Чада не выказывал поддержки действиям бандитов в ЦАР.

Je présente mes condoléances à la famille du Président tchadien Idriss Déby. Les relations entre le Tchad et la RCA étaient difficiles, mais il faut rendre hommage au fait qu'Idriss Déby n'a pas soutenu ouvertement les criminels, qui se sont opposés au gouvernement centrafricain — Valery Zakharov (@VlrZakharov) April 21, 2021

«Следует отдать должное тому факту, что Идрис Деби открыто не поддерживал преступников, которые выступали против правительства Центральноафриканской Республики», — написал советник в личном Twitter-аккаунте.

Национальная армия ЦАР при поддержке руандийских военных и консультативной помощи российских инструкторов зачищает от боевиков населенные пункты у самых границ с Чадом. В связи с этим Захаров также отметил, что обеспечить контроль над границей с соседним государством необходимо, однако пересекать ее не следует. Даже если бандиты попытаются бежать дальше на север.

Les forces armées et les forces de sécurité centrafricaines doivent assurer le contrôle de la frontière avec le Tchad, mais ne doivent pas la traverser, même si les militants tentent de fuir vers le Nord — Valery Zakharov (@VlrZakharov) April 21, 2021

Ранее в рамках заседания Африканского клуба Захаров подтвердил, что вооруженные группировки, действовавшие в ЦАР, разбиты, и на территории страны остались лишь немногочисленные разрозненные отряды боевиков. В связи с этим у правительства появилась возможность вплотную заняться восстановлением экономики государства.