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Валерий Захаров выразил соболезнования семье погибшего президента Чада Идриса Деби

Весь мир
Валерий Захаров выразил соболезнования семье погибшего президента Чада Идриса Деби
Global Look Press  /  © Visual by Starface / Keystone Press Agency

Банги, 21 апреля. Советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров выразил соболезнования семье Идриса Деби в связи с кончиной президента Чада.

Захаров напомнил о сложных отношениях между Банги и Нджаменой, но подчеркнул, что как минимум на словах бывший глава Чада не выказывал поддержки действиям бандитов в ЦАР.

«Следует отдать должное тому факту, что Идрис Деби открыто не поддерживал преступников, которые выступали против правительства Центральноафриканской Республики», — написал советник в личном Twitter-аккаунте.

Национальная армия ЦАР при поддержке руандийских военных и консультативной помощи российских инструкторов зачищает от боевиков населенные пункты у самых границ с Чадом. В связи с этим Захаров также отметил, что обеспечить контроль над границей с соседним государством необходимо, однако пересекать ее не следует. Даже если бандиты попытаются бежать дальше на север.

Ранее в рамках заседания Африканского клуба Захаров подтвердил, что вооруженные группировки, действовавшие в ЦАР, разбиты, и на территории страны остались лишь немногочисленные разрозненные отряды боевиков. В связи с этим у правительства появилась возможность вплотную заняться восстановлением экономики государства.

африка цар
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