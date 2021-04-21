Главу миссии ООН в ЦАР призвали извиниться за призыв к диалогу с боевиками

Банги, 21 апреля. Глава многоаспектной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) Манкер Ндиай должен просить прощения у жителей Центральноафриканской Республики, заявил мэр коммуны Писса Роджер Окоа-Пингия.

Возмущение представителя Писсы вызвало выступление Манкера Ндиай в эфире RFI, в котором сотрудник ООН призвал к диалогу с боевиками в ЦАР.

«Когда я слушал Манкера Ндиай, я был очень удивлен. Он является африканцем, который знает, что Центральноафриканская Республика почти три десятилетия переживает самые трудные времена в истории. То, что он сказал в Париже, нас совершенно расстроило. Я поддерживаю соотечественников, которые вышли на марши в Банги, требуя отставки Манкера Ндиай», — заявил Окоа-Пингия.

Мэр коммуны, расположенной в префектуре Лобае на юге страны, уверен, что своими высказываниями глава миссии МИНУСКА провоцирует нестабильность в ЦАР, и поэтому должен извиниться. При этом Роджер Окоа-Пингия указывает на то, что Ндиай действует не в интересах центральноафриканцев, а отстаивает позиции Франции.

«Почему Манкер Ндиай, как африканец, встает на сторону Франции? Именно Париж является причиной всех кризисов в ЦАР. Я не согласен с тем, что сказал мистер Ндиай. Он должен просить прощения у народа Центральноафриканской Республики», — заключил мэр Писсы.

Ранее в Банги прошли массовые демонстрации против присутствия миротворцев ООН в республике. Отдельным требованием манифестантов стала высылка главы МИНУСКА из страны.

Присутствие «голубых касок» в ЦАР утратило актуальность после разгрома бандформирований. Сейчас, когда правительство республики получило возможность вплотную заняться восстановлением экономики, местному правительству нужны инвестиции, а не оставшиеся не у дел миротворцы. Но пока Россия обсуждает с руководством африканской страны совместные проекты, ООН планирует увеличение контингента МИНУСКА.