Мария Порошина подстриглась из-за резкого выпадения волос

Москва, 21 апреля. Знаменитая актриса Мария Порошина вынуждена была сменить образ из-за проблем с волосами. Теперь звезда сериала «Всегда говори всегда» носит короткую стрижку.

Знаменитость подстригла волосы, изменившись до неузнаваемости. Поклонники долго гадали, что стало причиной смены имиджа. Ведь они не припоминают актрису с короткими волосами.

Порошина разоткровенничалась в разговоре с журналистами и сделала признание насчет смены прически. Актриса рассказала, что расстаться с длинными волосами сложно любой девушке, но ей пришлось это сделать.

Во время съемок одного проекта стилисты превратили ее в платиновую блондинку. Локоны были сильно повреждены, их постоянно завивали. Волосы стали резко выпадать.

«Они не выдержали нагрузки. Стали буквально отпадать на расстоянии нескольких сантиметров от корней», — сказала Порошина в интервью журналу «Караван историй».

instagram.com / @poroshinamariyamikhaylovna

Она также отметила, что многие решаются на радикальные меры во внешности в надежде, что изменение прически поможет поменять жизнь. По мнению звезды, это так не работает. Только пару недель кажется, что жизнь изменилась, но потом все возвращается на круги своя.

Актриса регулярно делится с поклонниками кадрами из личной жизни. Недавно она показала снимок со старшими дочерьми, и фанаты не узнали звезду.