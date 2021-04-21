Сын Валерии пострадал во время прыжка с яхты в Дубае

Москва, 21 апреля. Сын знаменитой певицы Валерии Арсений Шульгин повредил спину, прыгнув с яхты на отдыхе в Дубае. Теперь молодому человеку приходится посещать мануального терапевта.

О проблемах со здоровьем Шульгин рассказал в Instagram Stories. Он поделился с подписчиками кадрами неудачного прыжка с яхты в воду, из-за которого он пострадал.

«Помните этот прыжок? Короче, я захлестнул ноги назад, и теперь болит поясница», — написал сын певицы.

По словам молодого человека, то же самое случилось с всеми, кто нырял в тот день. Он призвал поклонников, которые не умеют нырять с высоты, быть осторожными и беречь спину.

Pr Scr instagram.com / @arseniy_shulgin

Вернувшись в Москву, Шульгин начал ходить на сеансы мануальной терапии. У сына Валерии обнаружились зажимы шеи и спины, с которыми он борется с помощью специалиста.

«Оказывается, причина всех зажимов, как правило, от таза и поясницы. Все остальное — следствие», — рассказал молодой человек.

Арсений Шульгин несколько месяцев назад осчастливил звездную мать, сделав ее бабушкой. У сына Валерии и его супруги Лианы Шульгиной родилась дочка, которую назвали необычным именем Селин. Шульгин иногда делится кадрами с малышкой в соцсети.