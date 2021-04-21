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Сбросившаяся более 80 кг звезда КВН Ольга Картункова сорвалась с диеты

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Шоу-бизнес
Сбросившаяся более 80 кг звезда КВН Ольга Картункова сорвалась с диеты
Пресс-служба телеканала Пятница!

Москва, 21 апреля. Юмористка, актриса Ольга Картункова сорвалась с диеты, о чем сообщила в своем профиле в Instagram. Она поделилась серией снимков, на которых запечатлела приготовленные ею блюда.

Участнице шоу «Однажды в России» удалось похудеть на 84 килограмма за два года. После проделанной работы Картункова старается тщательно следить за питанием, чтобы прежние формы не вернулись. Однако выходные артистка любит проводить на кухне, где может в полной мере похвастаться своим кулинарным мастерством.

Картункова поделилась несколькими фото, показав фанатам, что побаловала себя и семью хлебом, горячим в горшочках, десертом и салатом. Звезда КВН пошутила, что теперь ей придется работать без выходных, чтобы меньше было соблазна вновь начать готовить.

«Кто психует на кухне в выходной? Это я! Наконец-то дрожжевое тесто и чудесный оливковый хлеб получились! Остальное все умела уже. Попрошу на работе, чтобы без выходных, или формы вернутся в 2013 год. Семья скоро сбежит от меня с такими пристрастиями», — заявила Картункова.

Ранее блогер Наталья Краснова, тоже в бывшем участница КВН, прокомментировала юмористический талант Картунковой, отметив, что именно на ней держалась вся команда «Город Пятигорск».

диета картункова однажды в россии
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