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Мать Марка Горонка не может прийти в себя после попытки незнакомца вломиться в ее квартиру
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Мать Марка Горонка не может прийти в себя после попытки незнакомца вломиться в ее квартиру

Шоу-бизнес
Мать Марка Горонка не может прийти в себя после попытки незнакомца вломиться в ее квартиру
vk.com  /  Марк Горонок

Москва, 21 апреля. Мать звезды фильмов «Ты у меня одна» и «Все будет хорошо» Марка Горонка Галина рассказала, какой стресс она пережила из-за попытки незнакомого мужчины вломиться к ней домой.

Инцидент произошел, когда актера не было дома. В дверь квартиры начал стучаться мужчина крупного телосложения, выкрикивая при этом угрозы и ругательства.

«Это нонсенс! Я испугалась до смерти напора и хамства этого нежданного гостя. Человек, который ломился ко мне в двери, так кричал, что я до сих пор прийти в себя не могу», — рассказала мать Горонка.

Женщине, оказавшейся в инвалидном кресле после страшного ДТП, очень стыдно перед соседями за этот инцидент. Она полагает, что грозного незнакомца подослала жена Горонка Анна, либо ее сын от первого брака. На такие подозрения мать актера навели прозвучавшие от ломившегося в квартиру мужчины требьования — он кричал, чтобы артист оставил супругу.

Анна Горонок
prt scr in  / @bairakanna

По мнению матери Горонка, жена сына хочет заполучить их квартиру. Актер составлял завещание на их общую с супругой дочь Елизавету, но отозвал его.

«Аня — ее опекун. Пока Елизавета встретит совершеннолетие, ее мама про квартиру и думать забудет, она все по ветру пустит», — сказала мать артиста «Собеседнику».

Из-за конфликта с женой Горонок решил найти бывшую возлюбленную. Актер признавался, что во время съемок ленты «Все будет хорошо» в нем проснулись чувства к актрисе Ольге Понизовой.

актер звезды горонок
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