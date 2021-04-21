Аппарат премьер-министра ЦАР в полном составе прошел тестирование на COVID-19

Банги, 21 апреля. Премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада организовал тестирование на COVID-19 всех сотрудников собственного офиса и прилегающих к нему структур. Сам он также сдал анализы на наличие опасного вируса.

Как отметил Нгребада, проверка аппарата главы правительства является превентивной и связана с ростом числа выявленных случаев коронавируса в республике. Ранее он провел совещание, на котором обозначил первоочередные задачи для борьбы с распространением COVID-19.

Рядовые граждане ЦАР также обеспокоены возможностью новой волны заболевания.

«Возвращение COVID-19 ухудшит положение нашей страны. Мы еще выходим из кризиса после выборов, и распространение коронавируса может иметь драматические последствия для экономики», — сообщил в интервью для местного издания Ndjoni Sango оптовый трейдер Херубин из района Бимбо-2.

Власти ЦАР делают все возможное, чтобы нивелировать последствия новой волны заболевания. Правительство отменило парад в честь Дня труда, а министр здравоохранения и народонаселения республики Пьер Сомсе призвал сограждан систематически проходить тестирование на COVID-19.

Разгром действовавших в ЦАР бандформирований позволил властям государства сосредоточиться на экономике и социальной сфере. Так, во время торжественной церемонии инаугурации переизбравшийся президент республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что развитие здравоохранения станет одним из приоритетных направлений его работы во время второго срока.