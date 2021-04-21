«Локомотив» разгромил ЦСКА и вышел в финал Кубка России

Москва, 21 апреля. Футбольный клуб «Локомотив» вышел в финал Кубка России, где московские спортсмены встретятся с самарскими игроками из «Крыльев Совета».

«Локомотив» обыграл ЦСКА со счетом 3:0. Победители полуфинала в десятый раз поборются за Кубок России. В истории клуба восемь побед, последний раз — в 2019 году. Противники московского клуба, «Крылья Советов», за всю историю турнира в финал выходили лишь единожды в 2004 году, и упустили шанс на победу.

В первом полуфинале Кубка самарские футболисты встретились с грозненским «Ахматом». Гости одержали победу после серии пенальти со счетом 4:1.

Финал Кубка России пройдет 12 мая в Нижнем Новгороде.