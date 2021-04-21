ФРГ призвала поддерживать диалог с Россией после слов Путина о провокациях Запада

Москва, 21 апреля. Необходимо поддерживать разговор с Россией, заявила официальный представитель правительства Германии Ульрике Деммер.

Она отреагировала на высказывание президента РФ Владимира Путина о «провокациях и хамстве» Запада. Однако Деммер отказалась комментировать сами слова российского лидера, передает Sputnik.

«Я принципиально не оцениваю и не комментирую заявления иностранных глав государств и правительств. …У нас есть многочисленные конфликты с Россией, которые, к сожалению, осложняют наши отношения, но, несмотря на это, мы должны оставаться в диалоге», — подчеркнула официальный представитель правительства.

Ранее Путин предостерег иностранные государства от перехода красной черты в отношениях с Москвой. Необходимый ответ России будет жестким, подчеркнул глава государства.