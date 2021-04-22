Власти Сирии борются с дефицитом продовольствия в стране

Сирийское правительство обеспечивает мирное население продовольствием на фоне роста цен на продукты, вызванного действиями международных санкций. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам главы департамента торговли провинции Дамаск Басила ат-Тахана, руководство Сирийской Арабской Республики (САР) гарантирует продовольственную безопасность для всех мирных жителей, вернувшихся в ранее освобожденные районы.

Для выполнения этой цели были восстановлены 80% филиалов Сирийской торговой организации и введена регуляция цен на ряд социально значимых товаров, включая сахар, рис и чай. Продукция распространяется через отреставрированные торговые павильоны и прямо с грузовиков.

Сейчас открыты уже 120 точек выдачи продовольствия гражданам. По плану, в ближайшее время начнут работу еще 21 павильон. Местные администрации, партийные отделения и правительство работают над удержанием цен на наиболее востребованные продукты.

Вопрос роста цен был ранее затронут сирийским президентом Башаром Асадом во время выступления перед правительством. Он отметил, что подобное явление обусловлено нестабильностью национальной валюты и во многом зависит от иностранного влияния.

«Высокий курс валюты утром не оправдывает высоких цен вечером. Это фундаментальный момент, который нельзя ни оправдать, ни принять», — подчеркнул он.

Местные продавцы повышают цены на ввозимые из-за рубежа товары на фоне ослабления сирийского фунта, но не снижают их при укреплении национальной валюты. В результате было принято решение о выработке законов по сдерживают стоимости товаров. Кроме того, власти страны пообещали серьезно наказывать недобросовестных предпринимателей, наживающихся на сложившейся ситуации.