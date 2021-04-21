Похваставшаяся шикарным букетом Бузова намекнула на нового поклонника

Москва, 21 апреля. Певица и телеведущая Ольга Бузова заинтриговала подписчиков, опубликовав снимок с роскошным букетом. Знаменитость намекнула, что у нее появился новый поклонник.

Шикарными цветами исполнительница хита «Мало половин» похвасталась на своей странице в Instagram. Звезда сообщила, что прилетела в Москву после поездки в Крым. Видимо, букет ей вручили в столичном аэропорту.

«Никогда не перестану любить цветы и уважать поступки», — написала Бузова.

Подписчики певицы пришли в восторг от шикарного букета. Однако в первую очередь фанатов взволновал вопрос, от кого исполнительница получила цветы.

«А кто это нам цветочки дарит?»; «Кто этот счастливчик, что порадовал нашу Бу?»; «Девочки, у нашей Ольги новый ухажер! Поздравляю, что ли», — гадают комментаторы.

Многие поклонники Бузовой, однако, предположили, что букет ей вручил вовсе не новый почитатель. По мнению этой части подписчиков, цветы телеведущей подарил ее бывший бойфренд, рэпер и блогер Давид Манукян (Дава).

«Похоже, букетик на вкус Давы. Не он ли это?»; «Надеюсь, Давид сделал шаг навстречу вам!»; «Дава всегда тебя встречает красивым букетом. Повезло! Берегите», — написали фанаты певицы.

Во время визита в Крым Бузова порадовала поклонников довольно смелым снимком. Знаменитость попозировала на террасе отеля в одном одеяле.