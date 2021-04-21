Михаил Богданов провел встречу с министром ЦАР по стратегическим инвестициям

Москва, 21 апреля. Министр-координатор ЦАР по капитальному строительству и стратегическим инвестициям Паскаль Бида Коягбеле встретился с заместителем главы МИД РФ Михаилом Богдановым в столице России.

Стороны обменялись мнениями по вопросам укрепления двустороннего сотрудничества, обсудили подготовку второго саммита Россия – Африка и оценили усилия в борьбе с боевиками в ЦАР.

Как сообщает МИД РФ, особо рассматривались возможности участия российских компаний в освоении залежей природных ископаемых, развитии энергетики, инфраструктуры и аграрного сектора Центральноафриканской Республики.

После разгрома действовавших в ЦАР бандформирований правительство в Банги переключилось на решение экономических задач. В частности — на поиск зарубежных партнеров для реализации задуманных преобразований.