Опубликовано видео с говорящим по-русски Джонни Деппом

Москва, 21 апреля. Голливудский актер Джонни Депп записал ролик-обращение к российским зрителям, которых пригласил на просмотр фильма «Великий». В своей речи артист использовал русские слова.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале кинопрокатчика Exponenta Film. В начале записи Депп приветствует просматривающих ролик на русском языке.

«Привет, Россия!» — сказал Депп.

Далее актер продолжил на английском. Он рассказал о выходе фильма «Великий», в котором сыграл военного фотографа Юджина Смита, отправившегося освещать экологическую катастрофу в японском городе Минамата. Лента выходит в российский прокат 22 апреля. Депп назвал эту картину очень важной для себя и выразил надежду, что она сможет вдохновить каждого зрителя. Свою речь он закончил, произнеся слово «спасибо» на русском языке.

Звезда «Пиратов Карибского моря» ранее поразил пользователей Сети своим общением с поклонниками в Барселоне. Ради одной из фанаток Депп опустился на колени, чтобы оставить ей автограф.