Ведущий «Дома-2» Влад Кадони раскрыл подробности личной жизни

Москва, 21 апреля. Ведущий проекта «Дом-2» Влад Кадони пообщался с участницей телестройки Аленой Рапунцель и раскрыл подробности своей личной жизни.

Звезда шоу Алена Рапунцель поделилась в Stories своего Instagram видео с участием Кадони. Блогер спросила ведущего, состоит ли он в отношениях, на что тот ответил отрицательно. Следом девушка поинтересовалась, могут ли пользовательницы соцсети написать ведущему в личные сообщения, чтобы познакомиться с ним. Кадони снова сказал «нет».

Рапунцель удивил такой ответ. Судя по интонации, она сильно расстроилась, так как, по ее словам, многим девушкам нравится ведущий. Кадони объяснил свою категоричность.

«Ален, я всегда выбираю сам», — заявил уходящий вдаль Влад Кадони.

Prt Scr instagram.com / @alenatoffi_official

Телепроект «Дом-2» снова вышел в эфир после своего закрытия на ТНТ. Первый выпуск обновленного шоу вышел на канале «Ю» 19 апреля. Звезда программы из старого состава Глеб Клубничка познакомил зрителей с новыми звездами реалити.