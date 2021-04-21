Адвокат рассказал, как себя вести ребенку, ставшему жертвой сверстников

Нападения групп агрессивно-настроенных подростков на своих сверстников учащаются с пугающей арифметической прогрессией. На днях в Петербурге ребенок стал жертвой восьми школьников, после стычки вместе с мамой мальчик обратился в больницу с многочисленными ссадинами и гематомами. Адвокат, юрист Алексей Степанов рассказал ФАН, как себя вести ребенку, ставшему жертвой сверстников.

«В первую очередь, следует написать заявление в полицию. Правоохранительные органы должны по этому факту провести проверку», — говорит собеседник ФАН.

К слову, после случившегося с петербургским школьником, его мама намерена обратиться в органы. По ее словам, ребенка терроризировали давно, из-за нападков подростков, мальчику даже пришлось перевестись в другую школу, но это не спасло. Обидчики стали преследовать ребенка. Несмотря на серьезность случившегося, пострадавший имен нападавших называть не желает, по всей видимости он либо напуган, либо банально не хочет жаловаться.

«С мальчиком должны поработать психологи, орган опеки и инспекция по делам несовершеннолетних. Есть педагоги, психологи, которые могут поговорить и убедить мальчика в том, что это не является каким-то «стукачеством», а есть сообщение о преступлении, а он стал просто жертвой этого преступления», — заключил эксперт.

Global Look Press / uwe umstätter

По мнению юриста, имена нападавших подростков рано или поздно будут известны, даже если их не назовет пострадавший.

«Наверняка, если ПДН начнет расспрашивать ребят о случившемся, они расскажут, кто его побил. Тех ребят, которые его били тоже опросят в порядке статьи 144 УПК, она регламентирует проверку сообщения о преступлении. Их всех опросят», — объясняет адвокат.

Ранее на тему избиения подростка восьмью школьниками высказался Детский правозащитник, основатель Межрегионального отцовского комитета Андрей Голицын. Он считает, что если дать сдачи не удалось, то в проблеме помогут разобраться «дедовские» методы — школа и отцовский ремень.