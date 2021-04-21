Эрдоган провел кадровые перестановки в турецком правительстве

Анкара, 21 апреля. В составе кабинета министров Турции произошли перестановки, сообщил правительственный вестник Resmi Gazete.

Согласно указу президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, место министра торговли Рухсар Пекджан занял Мехмет Муш. Кроме того, министерство семьи, труда и социальной защиты было решено разделить на два новых ведомства: министерство семьи и социальных услуг и министерство труда и социальной безопасности. Первое из них возглавила Дерья Янык, второе — Ведат Бильгин.

Gece yarısı Erdoğan'ın tek imzasıyla yayınlanan Kararnameyle 2 bakanlık kuruldu ve yeni bakanlar atandı, bir bakan ise değiştirildi. Yeni Türkiye pic.twitter.com/FpkemtURbV — Kaç Saat Oldu????? (@kacsaatolduson) April 21, 2021

Одной из возможных причин замены Рухсар Пекджан стал нашумевший скандал, вызванный разоблачением ведомственных закупок средств дезинфекции. Журналисты канала OdaTV опубликовали материал, согласно которому минторг страны и связанные с ним государственные учреждения закупили дезинфицирующие средства на сумму 9 миллионов турецких лир (около 1,1 миллиона долларов США) у фирмы Nanoksia Biyoteknoloji, совладельцами которой выступают сама Рухсар Пекджан и ее муж. Таким образом, торговое ведомство поощряло семейный бизнес министра.

Пекджан подтвердила новость канала OdaTV, однако в свое оправдание отметила, что закупки были обусловлены не именем или владельцем компании, а низкими ценами и быстрой доставкой продукции.

Ticaret Bakanlığı, Bakan Pekcan'ın şirketinden dezenfektan alındığını kabul etti https://t.co/ps5EzekO0a — euronews Türkçe (@euronews_tr) April 20, 2021

«Уход в отставку или увольнение - это все хорошо, но этого недостаточно, Должны быть приняты все необходимые меры. Потери, понесенные государством, обязательно должны быть компенсированы», — прокомментировал отставку Рухсар Пекджан председатель «Республиканской народной партии» (РНП) Кемаль Кылычдароглу.

Ставший новым министром торговли Мехмет Муш был депутатом парламента от правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР) и ранее занимал разные должности в Великом национальном собрании. Муш также был заместителем председателя и руководителем по экономическим вопросам ПСР.

Глава министерства семьи и социальных услуг Дерья Янык в период с 2004 по 2014 год входила в состав Муниципального совета Стамбула. На седьмом конгрессе ПСР была избрана членом Центрального руководящего и исполнительного комитета партии.

Новый министр труда и социальной безопасности Ведат Бильгин также ранее избирался депутатом от ПСР. В последнее время он занимал пост главного советника президента и заместителя руководителя совета по социальной политике.

Ранее серьезные кадровые перестановки произошли и в Центробанке Турции: в конце марта Эрдоган неожиданно для многих отправил в отставку главу финансового регулятора Наджи Агбала. Такое решение было принято после того, как председатель ЦБ повысил ключевую ставку с 17% до 19%. Уход Агбала с должности в конечном итоге привел к еще большему падению курса лиры.