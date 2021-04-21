Пьяный челябинец устроил стрельбу с пострадавшими во дворе дома

Челябинск, 21 апреля. Нетрезвый житель Челябинска открыл огонь во дворе дома. Правоохранители разыскали стрелка и установили всех участников события.

Стрельба произошла в одном из дворов на улице Чичерина, есть пострадавшие, передает пресс-служба ГУ МВД по региону. Полиция организовала проверку, после которой будет принято процессуальное решение.

Недавно стрельба произошла на проезжей части в Ленобласти. Пассажир открыл огонь через окно иномарки, злоумышленник выстрелил пять раз и скрылся. Полиция разыскивает стрелка, сообщал ФАН.