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Кейт Уинслет похвасталась актерскими успехами дочери

Общество
Кейт Уинслет похвасталась актерскими успехами дочери
instagram.com  /  @kate.winslet.official

Москва, 21 апреля. Дочь британской актрисы Кейт Уинслет Миа занимается своей актерской карьерой. Звезда «Титаника» высказалась об успехах дочери на этом поприще.

В настоящее время дочь знаменитости находится в Чехии и готовится к съемкам в сериале. Звезда всегда знала, что Миа, которая редко была вместе с матерью на съемках, пойдет по ее стопам. Уинслет подчеркнула, что ее ребенок носит фамилию бывшего мужа, поэтому многие даже не знают об их родстве.

«Что для нее хорошо — так это то, что у нее другая фамилия. Из-за этого она пропала с радаров репортеров, даже на кастингах люди, которые выбирали ее в свои проекты, не знали, что она моя дочь. Это, конечно, было очень важно для ее самооценки», — сказала кинодива в эфире шоу Lorraine.

Звездная мама всегда говорила дочери, что актерская профессия очень трудна. И сейчас, как говорит Миа, она понимает, насколько Уинслет была права.

Кейт Уинслет вышла замуж за режиссера Джима Триплтона в 1998 году. В этом браке у нее родилась дочь Миа. У актрисы есть еще двое детей от разных возлюбленных.

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