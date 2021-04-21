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Глава Руанды призвал участников саммита в Луанде проявить солидарность с народом ЦАР

Весь мир
Глава Руанды призвал участников саммита в Луанде проявить солидарность с народом ЦАР
wikipedia.org  /  ITU/J.Ohle / CC BY 2.0

Луанда, 21 апреля. Президент Руанды Поль Кагаме призвал участников саммита Международной конференции региона Великих озер (ICGLR) проявить солидарность с Центральноафриканской Республикой и поддержать законно избранные власти государства.

Саммит в столице Анголы, организованный президентом страны Жоао Лоуренсо (Жоау Лоуренсу), прошел при участии лидера ЦАР Фостен-Арканжа Туадера, главы Руанды Поля Кагаме, правителя Конго Дени Сассу-Нгессо и представителей других государств региона.

В рамках мероприятия глава ЦАР провел двустороннюю встречу с президентом Руанды. Политики решили продолжить укрепление сотрудничества между Банги и Кигали в различных областях.

Фостен-Арканж Туадера
kremlin.ru  / Пресс-служба Кремля

Пользуясь случаем, Туадера поблагодарил Поля Кагаме за оказанную поддержку в борьбе с вооруженными группировками. Правительство и народ ЦАР отмечают самоотверженность руандийских военнослужащих, которые помогли ликвидировать бандформирования.

Наравне с российскими инструкторами, которые занимались обучением и консультированием Вооруженных сил Центральноафриканской Республики, бойцы из Руанды сделали все возможное, чтобы принести мир в ЦАР. В то же время Поль Кагаме не стал призывать к диалогу с боевиками, против которого выступают как граждане страны, так и законно избранные власти.

Сейчас, когда с вооруженными группировками в ЦАР покончено, на первый план выходит экономическое развитие республики. И в этом направлении Кигали также может выступить союзником Банги.

африка цар руанда
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