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Евросоюз может ограничить использование ИИ с дистанционной биометрической идентификацией

Общество
Евросоюз может ограничить использование ИИ с дистанционной биометрической идентификацией
pixabay.com

Брюссель, 21 апреля. Еврокомиссия представила законопроект, подразумевающий регулирование систем искусственного интеллекта. Он стал первым в мировой истории.

Представители Еврокомиссии опубликовали проект новых правил регулирования в области искусственного интеллекта. Они были размещены на официальном портале Европейского союза. Проект будет вынесен на рассмотрение общественности, Европейского парламента и стран, входящих в состав союза.

Законопроект предусматривает разделение систем ИИ по степени риска для безопасности граждан ЕС. В частности, наивысшую степень риска присваивают системам, манипулирующим человеческим поведением или влияющим на свободу выбора. К ним относятся игрушки, поощряющие у детей асоциальное или опасное поведение. Использование подобных систем предлагается полностью запретить.

К системам высокого риска относятся системы с удаленной биометрической идентификацией. Это касается технологий, определяющих кредитоспособность гражданина. Их решение может повлиять на отказ банком в выдаче займа. Кроме того, подобные системы могут использоваться правоохранительными органами для оценки достоверности доказательств. Такие технологии предлагается ограничить выполнением лишь узкоспециализированных задач: поиском пропавших детей, предотвращением террористических актов и идентификацией разыскиваемых преступников и террористов.

К системам с прозрачным рискам отнесли чатботов и иные прозрачные технологии со специфическими задачами. Пользователи будут получать достаточную информацию о работе таких машин.

Наконец, к системам минимального риска относят игровые приложения с использованием искусственного интеллекта и спам-фильтры. Такие технологии не предполагается регулировать.

Ранее сообщалось, что исследователи из американского исследовательского центра Mitre Corp «научили» искусственный интеллект определять имя человека по его фотографии. Разработка проекта велась с 2018 года.

еврокомиссия европейский союз ии искусственный интеллект ограничение регулирование
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