Шнуров рассказал о работе над фильмом Найшуллера «Никто»

Москва, 21 апреля. Музыкант и поэт Сергей Шнуров поделился некоторыми деталями съемок голливудского фильма режиссера Ильи Найшуллера «Никто».

Шнуров знаком с Найшуллером по совместной работе над клипами группы «Ленинград». В новой кинокартине режиссера музыкант сыграл одного из русских киллеров. Писали, что на участии поэта в проекте настоял исполнитель главной роли Боб Оденкерк, но Шнуров не смог подтвердить эту информацию.

Когда стартовали съемки кинокартины, музыкант находился в туре по США. Ему пришлось поставить гастроли на паузу и добираться до Канады тремя рейсами.

«Я снялся в голливудском фильме. Посмотрел, как работает съемочная группа. Для меня это было в диковинку. Я думаю, что на меня в первую очередь это произвело сильное впечатление. Потом я понял, что можно работать быстро, эффективно и без задержек», — рассказал Шнуров в эфире YouTube-шоу Надежды Стрелец.

Prt Scr youtube.com / @Universal Pictures Russia

Сам фильм «Никто» поэт оценить не смог, поскольку еще не видел ленту. Музыкант рассказал, что обычно смотрит только два фильма в год. Если он не найдет ничего более интересного, то посмотрит работу Найшуллера.

Режиссер картины «Никто» ранее назвал фильм и сериал, которые его зацепили. Найшуллер признался, что названная им лента даже заставила его плакать.