Марков: лидеры протеста решили «жировать» за границей и не участвовать в митингах

Никто из организаторов и «лидеров» протеста не появился в числе его участников на центральных площадях российских городов, предпочтя непосредственному нахождению в гуще событий удаленное «дирижирование» настроениями митингующих. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

По всей стране 21 апреля проходят несанкционированные митинги в поддержку осужденного по делу о мошенничестве блогера Алексея Навального. Из официальных данных, сводок новостей и видео с мест событий очевидно, что заданная скрывающимися за границей организаторами акции Леонидом Волковым и Иваном Ждановым планка в полмиллиона участников оказалась недостижимой: жиденькие ряды протестующих никак не вяжутся с той масштабной картиной поддержки, которую пытались нарисовать «сторонники» Навального.

«Собственно, эти митинги и должны были пройти бледно, — заметил Марков. — Всем очевидно, что Волков, Мария Певчих и Владимир Ашурков мошенники, а у самого Навального никаких проблем со здоровьем нет — он обычный симулянт. Требует, чтобы ему дали своего врача, который подделает документы и позволит тому выбраться из тюрьмы в более приятные больничные условия!»

Политолог назвал актив Навального «сектой радикалов», неспособных сделать «массовость» митингам в поддержку осужденного блогера.

«Так что не удивительно, что народу было так мало: протесты и до этого шли на спад, — заметил эксперт. — Организаторы акции и не рассчитывали на успех: они сварганили ее «на коленке», наспех, чтобы отчитаться перед своими западными кураторами, что вот, мол, в Москве кого-то побили дубинками и арестовали. По ведомости потом получат свои деньги».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По мнению собеседника ФАН, наспех сварганенный митинг был организован Волковым и Ждановым по заказу спецслужб США и Великобритании, чтобы иметь финансовую подушку для безбедной жизни за пределами России. Тем же, в свою очередь, протесты были необходимы с целью создания негативного фона для послания президента РФ Федеральному собранию.

«Они хотят очернить это событие», — убежден Марков.

Политолог считает, что людям, вышедшим на митинг, должно быть стыдно делать это по приказу Певчих, Волкова, Жданова и Владимира Милова — очевидных проходимцев, которые даже не появились на протестах, предпочтя нахождению в рядах «соратников» комфортное нахождение за границей.

«Я бы сказал, что у них такая тактика — они же иноагенты и давно уже живут себе припеваючи в странах Запада, — объяснил эксперт. — Помните репортаж наших журналистов, заснявших огромный особняк, в котором жил Навальный? Поверьте, у этих ребят тоже все хорошо: на 30 сребреников жируют за границей и оттуда дирижируют протестами. Современные средства массовой коммуникации это позволяют, и теперь так будет все время».

Ничуть не лучше, по мнению собеседника ФАН, поступили юрист ФБК (организация, признанная иностранным агентом) Любовь Соболь и пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, когда звали народ на митинги и заранее знали, что будут арестованы еще до его начала.