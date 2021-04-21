Угроза дефицита нефти нависла над миром

Москва, 21 апреля. Мировой рынок нефти может столкнуться с дефицитом, считают аналитики. На этом фоне стоимость сырья растет и уже преодолела отметку в 68 долларов за баррель.

Рост нефтяных котировок обусловлен повышением спроса на энергоресурсы и сокращением запасов, накопившихся в хранилищах за время пандемии. По данным Международного энергетического агентства, к середине 2021 года спрос на мировом рынке достигнет 97 млн баррелей в сутки, что окажется примерно на 6 млн баррелей больше, чем в прошлом году.

Летом 2020 года избыток запасов черного золота в мире достигал 250 млн баррелей. Сейчас резервы сырья сократились почти в пять раз, до 55 млн баррелей.

Опрошенные "МК" эксперты считают, что к лету накопленный во время пандемии запас полностью исчерпается. Как отметил эксперт Центра стратегических разработок Сергей Колобанов, оценить оставшиеся объемы нефти невозможно. Он объяснил это тем, что подсчеты в каждом из добывающих регионов ведут разные организации, а Китай вообще не озвучивает свои запасы.

Накануне стоимость барреля североморской нефти марки Brent впервые с 18 марта превысила отметку в 68 долларов. Однако уже сегодня рост котировок сырья остановился. Июньские фьючерсы Brent по состоянию на 20:34 по московскому времени торгуются по 65,44 доллара за баррель, что на 0,70% ниже, чем на момент закрытия предыдущих торгов.