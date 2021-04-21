МВД назвало количество участников незаконного митинга в Москве

Москва, 21 апреля. В несанкционированной акции, проходящей в центре Москвы в поддержку Алексея Навального, принимают участие около 6 тыс. человек, сообщили в главном управлении МВД.

Ранее на карте-сайте ФБК (признан в РФ иноагентом) было отмечено, что несогласованную акцию в Москве посетят около 120 тысяч человек, в Петербурге — около 50 тысяч. Однако по факту, как сообщают местные жители, митингующих гораздо меньше.

Ранее правоохранители задержали нескольких участников несогласованной акции рядом со станцией метро «Боровицкая». Сотрудники отвели молодых людей в автозак. При этом за остальными участниками незаконного мероприятия пристально следят.

В Екатеринбурге на незаконную акцию вышло втрое меньше участников, чем заявлено ФБК.