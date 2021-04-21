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Названы 15 признаков повышенного сахара в крови человека

Общество
Названы 15 признаков повышенного сахара в крови человека
pixabay.com

Лондон, 21 апреля. Основные симптомы, которые могут указывать на наличие сахарного диабета у человека, перечислил генеральный директор благотворительного фонда The Olive Trust Дениз Кингсли-Джонс.

Если человек регулярно хочет пить, это может говорить о развитии сахарного диабета, поделился эксперт. По его словам, об этом также свидетельствует частое мочеиспускание. Как уточнил Кингсли-Джонс, на недуг указывает и частое чувство голода, быстрая утомляемость, резкая потеря веса и слабость.

Состояние кожи тоже может помочь в диагностировании заболевания, добавил британский общественник. Например, в процессе развития сахарного диабета на коже могут появляться темные пятна и зуд в области гениталий. Кожа постепенно начинает приобретать бледный оттенок, а раны на теле заживают медленнее. Вдобавок к этому, о диабете сигнализирует покалывание в теле, боль и онемение в руках и ногах, затуманенное зрение и головокружение.

Регулярное употребление сладких газированных напитков приводит к увеличению риска бесплодия на 20–25%. Как сообщалось ранее, к такому выводу пришли зарубежные ученые.

здоровье диабет медицина
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