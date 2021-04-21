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Китайский конкурент Tesla Model 3 мгновенно стал хитом

Экономика
Китайский конкурент Tesla Model 3 мгновенно стал хитом
tesla.com

Пекин, 21 апреля. Число предзаказов на китайский электромобиль-конкурент Tesla Model 3 превысило 10 000 авто всего за несколько дней. При этом старт продаж Xpeng P5 ожидается только в конце года.

Стоимость предзаказа составляет всего 100 юаней, что приравнивается к 1200 рублям. При этом полная цена автомобиля пока не раскрывается.

Ожидается, что электрокар от Xpeng Motors будет иметь запас хода в 600 километров. Размер Xpeng P5 будет несколько меньше Tesla Model 3: при длине 4808 мм колесная база составит 2768 мм. Одной из особенностей электромобиля станет система автономного вождения XPILOT 3.5. Она будет собирать сведения с двух боковых лидеров, пяти радаров миллиметрового диапазона, 12 ультразвуковых датчиков, 13 камер высокого разрешения.

Салон автомобиля будет оснащен цифровой приборной панелью, информационно-развлекательной системой с экраном диагональю 15,6 дюйма, кожаными сиденьями и панорамной крышей.

Накануне другой китайский представитель сумел почти вдвое обойти по продажам электрокар Tesla Model 3. Им стал ведущий автопроизводитель Китая, выпустивший новую версию популярного в стране автомобиля Wuling Hong Guang Mini EV Cabrio.

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