Анна Семенович мечтает обзавестись квартирой в Стамбуле

Москва, 21 апреля. Певица и телеведущая Анна Семенович хочет купить квартиру в Стамбуле. Но мечта о недвижимости отдалилась из-за закрытых границ с Турцией.

О квартире в Турции артистка думала давно. Она много лет назад ездила в Стамбул и была в восторге от города, хотя была там проездом.

«Этот простор, ширина Босфора меня очень вдохновила и влюбила в себя. Я долго мечтала попасть в Турцию, но все было как-то не до того: плотный график, потом пандемия… И вот недавно моя мечта сбылась: я полетела на четыре дня в Стамбул, погуляла. Мне очень понравился этот город», — сказала Семенович в разговоре с Kp.ru.

Фото от пиар-директора Анны Семенович /

Знаменитость считает хорошей идей обзавестись квартирой в Стамбуле. Цены на недвижимость постоянно растут, а покупка жилья станет удачным бизнес-проектом, убеждена Семенович. Более того, артистка сможет отправлять туда на отдых своих родителей.

«Апартаменты подбирала с помощью риэлтора, мне до сих пор предлагают массу вариантов. Пока еще ничего не купила, только отсматриваю и очень жду, что границы откроют», — добавила звезда.

О своей мечте экс-солистка группы «Блестящие» рассказала в конце прошлого месяца. Звезда не скрывает, что давно думает о покупке жилья за рубежом.