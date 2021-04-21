Сергею Шнурову предлагали 1 миллион долларов за концерт «Ленинграда»

Москва, 21 апреля. Скандально известный рок-музыкант, поэт и телеведущий Сергей Шнуров рассказал, сколько ему хотели заплатить за возрождение группы «Ленинград» на один концерт.

Группа «Ленинград» была создана в Петербурге в 1996 году. За долгие годы существования она успела сменить концепцию и стала использовать женский вокал. В 2019 году Шнуров расстроил многочисленных поклонников «Ленинграда», объявив, что предстоящий тур группы станет для нее последним.

В прошлых интервью музыкант допускал, что в будущем коллектив снова соберется. Однако пока поэт не готов возрождать группу, хотя ему поступают очень интересные предложения.

«Мне предложили за концерт миллион долларов. Я считаю, что это не та сумма, за которую я буду выходить на сцену», — заявил Шнуров в эфире YouTube-шоу Надежды Стрелец.

Федеральное агентство новостей / Игорь Червяков

Сейчас рок-музыкант не думает, что в ближайшем будущем «Ленинград» снова соберется. В данной ситуации сумма в 1 миллион долларов за концерт Шнурова не устраивает. Поэт не исключил, что завтра может передумать, однако возрождение группы является для него только вопросом денег.

«Если у меня начнется ностальгия, то я встану перед зеркалом и исполню свою песню. И миллион долларов переложу из одного кармана в другой», — заключил музыкант.

Сергей Шнуров женат на дочери бизнесмена Ольге Абрамовой. Предыдущей супругой поэта была Матильда Шнурова. По мнению светской львицы Ксении Собчак, развод с третьей женой стал трагедией в жизни музыканта.