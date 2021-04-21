Москва, 21 апреля. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию очень емкое и насыщенное по содержанию. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев.

Политик уверен, что в обращении Путина к парламенту очень точно прозвучали социальные приоритеты во внутренней политике государства. Российский лидер уделил особое внимание проблемам соцподдержки граждан, объявил меры в отношении семей с детьми и родителей, воспитывающих ребенка в одиночку.

«Серьезная забота государства о вопросах демографии, сбережения населения, поддержки традиционных семейных ценностей являются основами благополучия в сфере межнациональных отношений, укрепления культурного и духовного единства в нашей многонациональной России», — подчеркнул депутат.

Газзаев согласился с Путиным, что очевидные успехи России в период пандемии заставили нервничать зарубежных коллег и усиливать политику сдерживания. Парламентарий выразил уверенность в скорейшей реализации всех поставленных президентом задач.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова ранее тоже высказалась о послании Путина. По ее словам, президент использовал мирные тезисы в ходе обращения к Федеральному собранию.