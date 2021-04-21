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Политика
Депутат Газзаев высоко оценил послание Путина Федеральному собранию
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Депутат Газзаев высоко оценил послание Путина Федеральному собранию

  /   Обновлено: 21 апреля 2021 20:52
Политика
Депутат Газзаев высоко оценил послание Путина Федеральному собранию
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 21 апреля. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию очень емкое и насыщенное по содержанию. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев.

Политик уверен, что в обращении Путина к парламенту очень точно прозвучали социальные приоритеты во внутренней политике государства. Российский лидер уделил особое внимание проблемам соцподдержки граждан, объявил меры в отношении семей с детьми и родителей, воспитывающих ребенка в одиночку.

«Серьезная забота государства о вопросах демографии, сбережения населения, поддержки традиционных семейных ценностей являются основами благополучия в сфере межнациональных отношений, укрепления культурного и духовного единства в нашей многонациональной России», — подчеркнул депутат.

Газзаев согласился с Путиным, что очевидные успехи России в период пандемии заставили нервничать зарубежных коллег и усиливать политику сдерживания. Парламентарий выразил уверенность в скорейшей реализации всех поставленных президентом задач.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова ранее тоже высказалась о послании Путина. По ее словам, президент использовал мирные тезисы в ходе обращения к Федеральному собранию.

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