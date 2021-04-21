Супруга Навального убежала с незаконного митинга в его поддержку

Москва, 21 апреля. Жена основателя «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом в РФ) Алексея Навального Юлия прибыла на несогласованный митинг в поддержку блогера.

Отмечается, что супруга основателя ФБК посетила несанкционированную акцию в поддержку Навального, которая проходит в Москве. Юлия Навальная не стала отвечать на прямые вопросы журналистов и в прямом смысле убегала от камер. На самом митинге жена блогера находилась среди скопления людей без средств индивидуальной защиты, тем самым подвергая опасности москвичей. Более того, на незаконной акции в поддержку осужденного супруга Навальная пребывала в хорошем расположении духа и не скрывала улыбки.

Однако жена основателя ФБК очень быстро покинула мероприятие. Ее заметили в сопровождении брата блогера Олега Навального. Он нарушил меру пресечения по санитарному делу своим присутствием на незаконной акции. Ему запрещается находиться на улице после восьми часов вечера.

Ранее Генпрокуратура России напоминала об ответственности за призывы к несанкционированным акциям, а также за участие в митингах. Пребывание среди большого скопления людей грозит распространением коронавирусной инфекции.