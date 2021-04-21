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Стало известно, почему Зак Эфрон расстался с Ванессой Валладарес

Шоу-бизнес
Стало известно, почему Зак Эфрон расстался с Ванессой Валладарес
Global Look Press  /  Dennis Van Tine

Вашингтон, 21 апреля. Американский актер Зак Эфрон расстался со своей возлюбленной Ванессой Валладарес, с которой познакомился прошлым летом.

Инициатором разрыва отношений стал звезда фильма «Папе снова 17», сообщил источник таблоида Daily Mail. На такой шаг артист пошел, когда узнал, что его девушка снимается в скандальном реалити от Netflix — Byron Baes. Жители Байрон-Бея протестуют против съемок шоу, опасаясь за репутацию своего города. Сотни людей подписали петицию с требование бойкотировать платформу.

«Зак очень хороший человек, которому нужная искренняя, не оторванная от жизни спутница. На прошлой неделе он отправил Ванессу домой со съемок [своего тревел-проекта Down to Earth]. Но, возможно, шанс еще был. Уверен, последней каплей стали истории о том, что она снималась в Byron Baes и якобы он помог ей в этом», — рассказал инсайдер.

Global Look Press  /  POP-EYE/Rene du Vinage via www.i

Сообщения о разрыве отношений подтвердил приятель Эфрона, радиоведущий Кайл Сандилендс. Он сообщил, что созвонился с актером и лично от него узнал, что он теперь свободен. По его словам, никакой драмы в разрыве не было.

Зак Эфрон продолжает покорять голливудский олимп. Ходят слухи, что актер может сняться вместе с Расселом Кроу, Биллом Мюрреем в новом фильме о вьетнамской войне.

личная жизнь эфрон валадарес
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