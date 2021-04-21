Немецкие врачи раскрыли новые особенности британских штаммов коронавируса

Берлин, 21 апреля. Особенности британских штаммов коронавируса назвали врачи из Германии. Специалисты рассказали, чем эти разновидности отличаются от исходного вируса.

Потеря обоняния и вкуса практически не наблюдается у носителей британских мутаций коронавируса, выяснили немецкие медики. При этом, если инфекция протекает в легкой форме, то чаще появляются боль в горле и кашель.

Изначально было известно только то, что британские штаммы отличаются повышенной заразностью. Немецкие врачи расширили знания о мутациях. Исследователи продолжают изучать мутации, чтобы выяснить, что именно служит причиной изменений в геноме вируса.

До этого ученые из Израиля оценили степень заразности британского штамма коронавируса. Специалисты проанализировали сведения 300 тыс. пациентов, у которых наблюдались разные мутации вируса.