Депутат Госдумы от ЕР назвал послание Путина одним из главных политических событий

Москва, 21 апреля. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию является одним из главных политических событий, определяющих стратегию развития государства на 2021 год.

Об этом рассказал депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Владимир Синяговский. Для многих депутатов было ожидаемо, что линия на развитие социальной сферы, здравоохранения, внутренней политики и экономики остается главной для России, отметил он.

«Послание президента к Федеральному собранию еще раз подтвердило наш курс на создание сильного социально-ориентированного государства, основанного на демократических, гуманитарных принципах! При этом президент дал понять, что в обиду мы себя не дадим», — подчеркнул Синяговский.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова отреагировала на послание Путина Федеральному собранию. По ее словам, российский президент использовал крайне мирные тезисы.