Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
21 апреля 20:59
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:58
Общество
Глава Мосгордумы Шапошников назвал послание Путина позитивным импульсом для нации
20:56
Весь мир
Эрдоган провел кадровые перестановки в турецком правительстве
20:55
Весь мир
Глава Руанды призвал участников саммита в Луанде проявить солидарность с народом ЦАР
20:54
Происшествия
Суд арестовал на десять суток пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш
20:50
Происшествия
Пьяный челябинец устроил стрельбу с пострадавшими во дворе дома
20:50
Общество
Кейт Уинслет похвасталась актерскими успехами дочери
20:49
Весь мир
Более тысячи человек вышли на протестную демонстрацию к зданию миссии ООН в ЦАР
20:48
Общество
«Хотите вторую Украину?»: петербуржец объяснил, почему против незаконных акций
20:46
Общество
Евросоюз может ограничить использование ИИ с дистанционной биометрической идентификацией
20:46
Весь мир
Пустые обещания Байдена: почему беженцы с Ближнего Востока оказались не нужны США
20:45
Шоу-бизнес
Шнуров рассказал о работе над фильмом Найшуллера «Никто»
20:43
Экономика
Угроза дефицита нефти нависла над миром
20:43
Происшествия
МВД назвало количество участников незаконного митинга в Москве
20:43
Политика
Манукян считает, что сторонников Навального могут объявить экстремистами
20:42
Общество
Названы 15 признаков повышенного сахара в крови человека
20:42
Общество
Еженедельный показатель инфицирования COVID-19 в Петербурге снизился на 2,44%
20:41
Экономика
Китайский конкурент Tesla Model 3 мгновенно стал хитом
20:40
Общество
Анна Семенович мечтает обзавестись квартирой в Стамбуле
20:37
Шоу-бизнес
Сергею Шнурову предлагали 1 миллион долларов за концерт «Ленинграда»
20:36
Политика
Депутат Газзаев высоко оценил послание Путина Федеральному собранию
Все новости

Внучка Людмилы Гурченко пожаловалась на серьезные проблемы со здоровьем

Шоу-бизнес
Внучка Людмилы Гурченко пожаловалась на серьезные проблемы со здоровьем
instagram.com  /  @ellena_korolena

Москва, 21 апреля. Внучка легендарной актрисы Людмилы Гурченко Елена Королева начала хромать из-за серьезных проблем со здоровьем. Женщине пришлось обратиться к специалисту.

На самочувствии Королевой негативно сказались суды с отцом из-за наследства ее знаменитой бабушки. Последствия семейных конфликтов 37-летняя внучка артистки ощутила физически.

«Сдали нервы, каждый день начала невыносимо болеть поясница. Ничего не помогало», — пожаловалась Королева.

Людмила Гурченко
Кадр из фильма «Карнавальная ночь»  / 

Друзья посоветовали женщине обратиться к остеопату и психотерапевту, который работал со многими звездами, например, с актером и телеведущим Дмитрием Нагиевым. Специалист рассказал, что у Королевой произошел зажим в спине из-за стресса. По словам остеопата, дали о себе знать психологические травмы, полученные еще в детстве.

«Мама переживала ссоры с бабушкой, будучи беременной мной, и вот сейчас этот стресс периодически продолжает меня преследовать тоже», — пояснила внучка Гурченко в интервью kp.ru.

Елена Королева ранее рассказывала о судьбе ювелирных украшений своей знаменитой бабушки. По словам внучки, принадлежавшие Гурченко драгоценности бесследно исчезли после смерти артистки.

королева звезды гурченко
Комментировать
Самое популярное
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Политика 130428 19 апреля 2021
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Политика 121748 19 апреля 2021
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Шоу-бизнес 68913 18 апреля 2021
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Политика 58914 19 апреля 2021
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Политика 35417 20 апреля 2021
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Все новости / Шоу-бизнес / Внучка Людмилы Гурченко пожаловалась на серьезные проблемы со здоровьем
Рейтинг@Mail.ru