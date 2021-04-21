Внучка Людмилы Гурченко пожаловалась на серьезные проблемы со здоровьем

Москва, 21 апреля. Внучка легендарной актрисы Людмилы Гурченко Елена Королева начала хромать из-за серьезных проблем со здоровьем. Женщине пришлось обратиться к специалисту.

На самочувствии Королевой негативно сказались суды с отцом из-за наследства ее знаменитой бабушки. Последствия семейных конфликтов 37-летняя внучка артистки ощутила физически.

«Сдали нервы, каждый день начала невыносимо болеть поясница. Ничего не помогало», — пожаловалась Королева.

Кадр из фильма «Карнавальная ночь» /

Друзья посоветовали женщине обратиться к остеопату и психотерапевту, который работал со многими звездами, например, с актером и телеведущим Дмитрием Нагиевым. Специалист рассказал, что у Королевой произошел зажим в спине из-за стресса. По словам остеопата, дали о себе знать психологические травмы, полученные еще в детстве.

«Мама переживала ссоры с бабушкой, будучи беременной мной, и вот сейчас этот стресс периодически продолжает меня преследовать тоже», — пояснила внучка Гурченко в интервью kp.ru.

Елена Королева ранее рассказывала о судьбе ювелирных украшений своей знаменитой бабушки. По словам внучки, принадлежавшие Гурченко драгоценности бесследно исчезли после смерти артистки.