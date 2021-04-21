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Китайский Great Wall показал общественности внедорожник Cybertank 300

Экономика
Китайский Great Wall показал общественности внедорожник Cybertank 300
Prt Scr youtube.com/channel/OptimaVOD

Шанхай, 21 апреля. Суббренд китайской компании Great Wall под названием Tank представил концепт нового внедорожника на автосалоне в Шанхае.

Концепт внедорожника Cybertank 300 был презентован на Шанхайском автосалоне компанией Tank. Модель построена на основе Tank 300, которая представляет собой достаточно крупный внедорожник.

Внешний вид модели выполнен в традиционном стиле, напоминающем автомобили SUV-класса 80-х — конца 90-х годов XX века. У данной модели плоское лобовое стекло, петли пятой двери вынесены наружу, а задние фонари модернизированы с помощью длинной стоп-сигнальной ленты. Автопроизводитель пока что не разглашает все технические характеристики и особенности автомобиля. На данный момент известно, что его длина составляет немногим более пяти метров, а интерьер будет полностью сделан из белой кожи с хромированными и черными вставками.

Концепт является рамным внедорожником с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, 2,0-литровым турбомотором, который вырабатывает 224 л.с. и 420 Нм крутящего момента.

Недавно стало известно, что китайский Haval планирует привезти на российский рынок две новые модели: внедорожники Big Dog и Wey Tank.

great wall Tank Cybertank 300 Автосалон в Шанхае
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