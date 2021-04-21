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Шнуров раскрыл подробности конфликта с Бастой на «Голосе»

Шоу-бизнес
Шнуров раскрыл подробности конфликта с Бастой на «Голосе»
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov / АГН Москва

Москва, 21 апреля. Музыкант Сергей Шнуров стал гостем YouTube-шоу Надежды Стрелец. Певец высказался о своем споре с Бастой во время съемок в шоу «Голос».

Музыкальный исполнитель вступил в перепалку не только с рэпером, но и с еще одним членом жюри — Полиной Гагариной. По словам Шнурова, ссора между ними началась из-за него, так как он хотел добавить остроты в проект, чтобы повысить его просмотры.

Зрителям нужна драма, которую певец обеспечил, начав спор с Бастой. Шнуров выбрал себе «врага» подходящего по возрасту и по весу. При этом он отметил, что показанное в эфире не было постановкой.

«Всю игру начал я. Посмотрел «Голос» и понял, что нужна какая-то драма. Нужен конфликт, история. Более-менее мне подходящий по весу и возрасту на проекте был Баста. Вот я и придумал «врага». Мы сыграли эту игру. Это не была постановка», — объяснил Шнуров.

Полина Гагарина оказалась втянута в конфликт совершенно случайно. Она неудачно села между Шнуровым и Бастой, за что ей и "прилетело". Музыкант заключил, что не надо воспринимать все происходящее в "Голосе" за чистую монету.

Pr Scr youtube.com  / Голос / The Voice Russia

Споры между Шнуровым и Бастой начались после концерта рэпера в Ледовом дворце Санкт-Петербурга во время пандемии. Певец назвал коллегу виновным во введении новых ограничений в городе.

шнуров баста голос
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