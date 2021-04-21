Эфир: Петербург обсудил послание президента в медиацентре «Патриот»

ИА «Невские Новости» и Медиагруппа «Патриот» провели онлайн-эфир на тему «Послание президента Федеральному собранию».

Большая часть ежегодного выступления главы государства была посвящена вопросам внутренней политики России. Так, Владимир Путин рассказал о целом ряде конкретных социальных выплат, призванных поддержать семьи с детьми, матерей и беременных женщин. Одной из важнейших тем стало и развитие науки и образования.

Отдельной строкой в выступлении прозвучало заявление касательно газификации, согласно которому россияне должны перестать платить за подводку газа к земельным участкам. Этот вопрос стоит особенно остро в регионах, которые, как следует из послания, получат весомую поддержку правительства.

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В вопросах внешнеполитической ситуации президент был сдержан, подчеркнув, что на мировой арене мы ведем себя мирно, но способны дать отпор, если понадобится.

Стоит отметить, что обеспечение реализации послания — важная часть дальнейшей работы Государственной думы. Как и выполнение озвученных поручений регионами.

В ходе выступления политики и общественные деятели Санкт-Петербурга обсудили главные акценты послания и реализацию поставленных задач в Северной столице и Ленинградской области. В прямом эфире приняли участие депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев, глава муниципального образования «Екатерингофский» Олег Смакотин, политолог Марат Гогуадзе и герой России, космонавт Андрей Борисенко.