Политолог Романов: Россияне отказались митинговать против выплат беременным и детям

Незаконные митинги в российских городах оказались малочисленными, поскольку организаторы акций не только не смогли объяснить их цель, но и сами предпочли отсидеться за границей, объяснил ФАН политолог Роман Романов. Эксперт отметил, что несанкционированные акции должны были создать информационный фон посланию президента РФ Федеральному собранию, однако люди отказались устраивать протесты против выплат семьям с детьми и беременным.

ФАН ранее сообщил, что незаконные митинги на Дальнем Востоке и в Сибири завершились, даже не начавшись. На акции вышло гораздо меньше людей, чем заявляли организаторы, или не вышли вообще. Романов объяснил, почему незаконные митинги провалились.

«Небольшое количество участников связано с тем, что организаторы протестных акций так и не смогли создать внятной повестки для протестующих. То есть было сказано выходить на улицы, но при этом никто не объяснил, зачем и почему», — отметил эксперт.

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По словам Романова, главным поводом для митингов было здоровье Алексея Навального, однако люди понимают, что все проблемы со здоровьем у Навального были связаны с тем, что он объявил голодовку и активно придумывает, якобы у него что-то там болит — то спина, то туберкулез.

На незаконные акции вышли либо ядро сторонников Навального, либо «городские сумасшедшие», отметил политолог. Однако организаторы митингов заявляли чуть ли не о 500 тысячах предполагаемых участников. Кроме того, участники прошлых акций поддерживали Навального, но его сторонникам и многочисленным помощникам никто никогда не доверял.

«Его соратникам никто не доверяет, тем более что они находятся сейчас за границей. Тот же Леонид Волков, Иван Жданов находятся в Литве, недавно туда же свалил Владимир Милов. Это люди, которые были помощниками, правыми и левыми ногами и руками Навального, но в самый ответственный момент они решили убежать за границу и обезопасить себя. Протесты не случаются без лидеров, всегда должен быть вожак, который рискует собственной шкурой. В данном случае они отказались это делать, спрятались, и люди решили последовать их примеру — тоже не выходят на площади, не поддерживают», — добавил собеседник ФАН.

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Несанкционированные акции организовывались в спешке, поскольку изначально сторонники Навального планировали собрать 500 тысяч сторонников в Сети, а потом выходить на улицы. Фальстарт митингов связан с тем, что их организаторы хотели создать информационный фон для послания президента Федеральному собранию.

«Президент выступил с социальными инициативами. Получается, протестующим предлагают выходить против пособия для беременных, против выплат семьям с детьми, против увеличения материнского капитала и против других социальных льгот. Против этого люди не выйдут!» — заключил Романов.

О проведении незаконных митингов было объявлено за три дня до назначенной даты, хотя прежде Навальный заранее готовил пиар-кампании. Очевидно, что западные кураторы потребовали в срочном порядке организовать незаконные акции, пригрозив лишить несистемную оппозицию в России финансирования. Именно поэтому митинги плохо организованы, собрали мало людей и проводятся в будний день. Сторонники Навального привыкли жить на широкую ногу, к тому же им надо оплачивать свою жизнь за границей, поэтому выполнили пожелания спонсоров.