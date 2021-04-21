В МИД РФ обвинили США в замалчивании планов по развертыванию ядерных вооружений

Москва, 21 апреля. Пентагон замалчивает собственные планы по развертыванию новых ядерных вооружений, а также военное присутствие НАТО у российских границ. Об этом сообщили в МИД РФ.

Представитель российского ведомства Мария Захарова подчеркнула, что Вашингтон допускает замечания в адрес ядерного потенциала России, в то время как действия самих США по развертыванию в Европе американского нестратегического ядерного оружия в рамках «совместных ядерных миссий» НАТО напрямую противоречат требованиям Договора о нераспространении ядерного оружия. Захарова обвинила США в замалчивании своих планов по развертыванию ядерных вооружений.

«При этом замалчиваются тектонические сдвиги в области евробезопасности, вызванные приближением военно-стратегической инфраструктуры НАТО к российским рубежам, а также собственные планы США по развертыванию новых ядерных вооружений вразрез с упомянутыми «президентскими инициативами»», — возмутились в МИД РФ.

Ранее сообщалось, что американские пользователи бурно отреагировали на публикацию Стратегического командования США об использовании ядерного оружия.