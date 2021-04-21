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Красноярский губернатор Усс запросил 191 млрд рублей на экологию и метро

Экономика
Красноярский губернатор Усс запросил 191 млрд рублей на экологию и метро
ФБА «Экономика сегодня»  /  Виктор Сухоруков

Красноярск, 21 апреля. Губернатор Красноярского края Александр Усс просит кабмин выделить 191 млрд рублей на развитие экологических проектов. На эту сумму также планируется построить метро в Красноярске.

Местные власти намерены реализовать до 50 проектов, сообщает РБК. В основном они будут осуществляться в Норильске и Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе, где в 2020 году произошел разлив нефтепродуктов после аварии на ТЭЦ-3.

При этом самые дорогие проекты предлагается реализовать непосредственно в самом Красноярске. Свыше половины из запрашиваемой регионом суммы (114,5 млрд рублей) пойдет на строительство городского метрополитена. Она немного ниже штрафа, который суд назначил «Норникелю» (146,2 млрд рублей).

Авария «нанесла колоссальный вред окружающей среде», отмечает Усс в направленном правительству письме. По его словам, экология региона требует комплексного восстановления. Кроме того необходимы мероприятия по улучшению ситуации с выбросами загрязняющих веществ в крае, добавил губернатор.

Некоторые предприятия платят невысокие штрафы за нанесенный природе ущерб и продолжают свою деятельность дальше. Озвученный президентом Владимиром Путиным в послании принцип — «получил прибыль за счет природы — убери за собой» — позволит резко изменить подход крупных компаний к ведению бизнеса, заявил первый заместитель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев.

метро экология красноярский край норникель усс
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