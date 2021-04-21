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Более тысячи человек вышли на протестную демонстрацию к зданию миссии ООН в ЦАР

Весь мир
Более тысячи человек вышли на протестную демонстрацию к зданию миссии ООН в ЦАР
twitter.com  /  @CENTRO20_21

Банги, 21 апреля. Граждане ЦАР выступают против деятельности миротворческой миссии ООН в республике (МИНУСКА), которая продолжает настаивать на необходимости диалога с боевиками.

Во вторник, 20 апреля, более тысячи жителей Центральноафриканской Республики пришли к зданию МИНУСКА в центре Банги, чтобы выразить возмущение касательно призывов организации начать переговоры с бандитами, которые виновны в грабежах и убийствах мирного населения ЦАР.

Во время демонстрации представителям миссии ООН передали петицию, под которой подписались более трех тысяч человек. В послании граждане республики требуют не допускать диалога с боевиками.

Протестные акции у дверей МИНУСКА проходят практически ежедневно. Жители ЦАР недовольны деятельностью миссии и несколько раз отправляли письма к генсеку ООН Антониу Гутеррешу с просьбами вывести из страны миротворческий контингент.

Присутствие «голубых касок» в ЦАР вызывает вопросы, поскольку существуют доказательства прямой связи между представителями МИНУСКА и боевиками, а также свидетельства разграбления сотрудниками ООН природных богатств республики.

Кроме того, как отметил советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров, действовавшие в государстве бандформирования разгромлены. В лесах еще остаются отдельные мелкие группы бандитов, однако для их нейтрализации присутствие миротворцев не требуется.

африка цар
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