Более тысячи человек вышли на протестную демонстрацию к зданию миссии ООН в ЦАР

Банги, 21 апреля. Граждане ЦАР выступают против деятельности миротворческой миссии ООН в республике (МИНУСКА), которая продолжает настаивать на необходимости диалога с боевиками.

Во вторник, 20 апреля, более тысячи жителей Центральноафриканской Республики пришли к зданию МИНУСКА в центре Банги, чтобы выразить возмущение касательно призывов организации начать переговоры с бандитами, которые виновны в грабежах и убийствах мирного населения ЦАР.

Во время демонстрации представителям миссии ООН передали петицию, под которой подписались более трех тысяч человек. В послании граждане республики требуют не допускать диалога с боевиками.

Протестные акции у дверей МИНУСКА проходят практически ежедневно. Жители ЦАР недовольны деятельностью миссии и несколько раз отправляли письма к генсеку ООН Антониу Гутеррешу с просьбами вывести из страны миротворческий контингент.

#CentralAfricanRepublic



Central Africans gathered in front of the @Minusca headquarters to protest its will for the return of the mercenary Ali Darassa in the peace agreement. pic.twitter.com/0L2OBhDdGO — Centrafrique-Info (@RCA_Info) April 21, 2021

Присутствие «голубых касок» в ЦАР вызывает вопросы, поскольку существуют доказательства прямой связи между представителями МИНУСКА и боевиками, а также свидетельства разграбления сотрудниками ООН природных богатств республики.

Кроме того, как отметил советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров, действовавшие в государстве бандформирования разгромлены. В лесах еще остаются отдельные мелкие группы бандитов, однако для их нейтрализации присутствие миротворцев не требуется.