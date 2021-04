Более тысячи человек вышли на протестную демонстрацию к зданию миссии ООН в ЦАР

Банги, 21 апреля. Граждане ЦАР выступают против деятельности миротворческой миссии ООН в республике (МИНУСКА), которая продолжает настаивать на необходимости диалога с боевиками.

Во вторник, 20 апреля, более тысячи жителей Центральноафриканской Республики пришли к зданию МИНУСКА в центре Банги, чтобы выразить возмущение касательно призывов организации начать переговоры с бандитами, которые виновны в грабежах и убийствах мирного населения ЦАР.

Во время демонстрации представителям миссии ООН передали петицию, под которой подписались более трех тысяч человек. В послании граждане республики требуют не допускать диалога с боевиками.

Протестные акции у дверей МИНУСКА проходят практически ежедневно. Жители ЦАР недовольны деятельностью миссии и несколько раз отправляли письма к генсеку ООН Антониу Гутеррешу с просьбами вывести из страны миротворческий контингент.

#CentralAfricanRepublic



Central Africans gathered in front of the @Minusca headquarters to protest its will for the return of the mercenary Ali Darassa in the peace agreement. pic.twitter.com/0L2OBhDdGO