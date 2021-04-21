Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
21 апреля 20:59
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:58
Общество
Глава Мосгордумы Шапошников назвал послание Путина позитивным импульсом для нации
20:56
Весь мир
Эрдоган провел кадровые перестановки в турецком правительстве
20:55
Весь мир
Глава Руанды призвал участников саммита в Луанде проявить солидарность с народом ЦАР
20:54
Происшествия
Суд арестовал на десять суток пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш
20:50
Происшествия
Пьяный челябинец устроил стрельбу с пострадавшими во дворе дома
20:50
Общество
Кейт Уинслет похвасталась актерскими успехами дочери
20:49
Весь мир
Более тысячи человек вышли на протестную демонстрацию к зданию миссии ООН в ЦАР
20:48
Общество
«Хотите вторую Украину?»: петербуржец объяснил, почему против незаконных акций
20:46
Общество
Евросоюз может ограничить использование ИИ с дистанционной биометрической идентификацией
20:46
Весь мир
Пустые обещания Байдена: почему беженцы с Ближнего Востока оказались не нужны США
20:45
Шоу-бизнес
Шнуров рассказал о работе над фильмом Найшуллера «Никто»
20:43
Экономика
Угроза дефицита нефти нависла над миром
20:43
Происшествия
МВД назвало количество участников незаконного митинга в Москве
20:43
Политика
Манукян считает, что сторонников Навального могут объявить экстремистами
20:42
Общество
Названы 15 признаков повышенного сахара в крови человека
20:42
Общество
Еженедельный показатель инфицирования COVID-19 в Петербурге снизился на 2,44%
20:41
Экономика
Китайский конкурент Tesla Model 3 мгновенно стал хитом
20:40
Общество
Анна Семенович мечтает обзавестись квартирой в Стамбуле
20:37
Шоу-бизнес
Сергею Шнурову предлагали 1 миллион долларов за концерт «Ленинграда»
20:36
Политика
Депутат Газзаев высоко оценил послание Путина Федеральному собранию
Все новости

Потерявшая мужа Софья Стужук показала соблазнительные снимки для Playboy

Общество
Потерявшая мужа Софья Стужук показала соблазнительные снимки для Playboy
instagram.com  /  @sofia_stuzhuk

Москва, 21 апреля. Популярный блогер и многодетная мать София Стужук украсила собой обложку нового выпуска журнала Playboy. На своей странице в Instagram она показала соблазнительные снимки.

Потерявшая в прошлом году мужа девушка похвасталась кадрами, на которых была в красивом нижнем белье. Соблазнительности ее образу добавляли нюдовый мейк и распущенные локоны.

«Ну что, я наконец-то могу вам похвастаться! Смотрите кайфовую меня на обложке и внутри апрельского Playboy», — написала блогер на своей странице.

Он убеждена, что рождение детей не повод, чтобы ставить на себе крест. Она считает себя «сексуальной мамкой троих» и благодарит за фотосессию ее авторов.

Pr Scr instagram.com  / @sofia_stuzhuk

Девушка была замужем за фитнес-тренером Дмитрием Стужуком. У них родились трое детей. В начале прошлого года супруги планировали развестись.

Мужчина заболел коронавирусом осенью прошлого года. Он лежал в больнице, где проходил лечение. Потом он стал жаловаться, что хочет уехать домой. Его выписали, но дома состояние его ухудшилось. Вторая поездка в клинику в итоге закончилась летальным исходом. Стужук умер в возрасте 34 лет.

фото playboy стужук
Комментировать
Самое популярное
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Политика 130428 19 апреля 2021
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Политика 121748 19 апреля 2021
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Шоу-бизнес 68913 18 апреля 2021
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Политика 58914 19 апреля 2021
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Политика 35417 20 апреля 2021
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Все новости / Общество / Потерявшая мужа Софья Стужук показала соблазнительные снимки для Playboy
Рейтинг@Mail.ru