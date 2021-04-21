Потерявшая мужа Софья Стужук показала соблазнительные снимки для Playboy

Москва, 21 апреля. Популярный блогер и многодетная мать София Стужук украсила собой обложку нового выпуска журнала Playboy. На своей странице в Instagram она показала соблазнительные снимки.

Потерявшая в прошлом году мужа девушка похвасталась кадрами, на которых была в красивом нижнем белье. Соблазнительности ее образу добавляли нюдовый мейк и распущенные локоны.

«Ну что, я наконец-то могу вам похвастаться! Смотрите кайфовую меня на обложке и внутри апрельского Playboy», — написала блогер на своей странице.

Он убеждена, что рождение детей не повод, чтобы ставить на себе крест. Она считает себя «сексуальной мамкой троих» и благодарит за фотосессию ее авторов.

Pr Scr instagram.com / @sofia_stuzhuk

Девушка была замужем за фитнес-тренером Дмитрием Стужуком. У них родились трое детей. В начале прошлого года супруги планировали развестись.

Мужчина заболел коронавирусом осенью прошлого года. Он лежал в больнице, где проходил лечение. Потом он стал жаловаться, что хочет уехать домой. Его выписали, но дома состояние его ухудшилось. Вторая поездка в клинику в итоге закончилась летальным исходом. Стужук умер в возрасте 34 лет.